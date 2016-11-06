ООН опасается срыва переговоров по Парижскому соглашению против глобального потепления

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, ООН обеспокоена срывов международных переговоров о выполнении соглашения об изменении климата и сокращении уровня выбросов парниковых газов, который может быть вызван победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Принимая во внимание и различные точки зрения Дональда Трампа и Хиллари Клинтон по вопросам изменения климата, представители многих стран находятся в замешательстве – для выполнения соглашения важнее всего, чтобы его соблюдали США и Китай, поэтому исход выборов в США, фактически, решит судьбу соглашения.
Министр охраны окружающей среды Бразилии Сарни Филу сообщил журналистам в ходе телефонной конференции, прошедшей в четверг, что, по его мнению, американское общество поддерживает Парижское соглашение об изменении климата, независимо от того, кто станет следующим президентом. «Тем не менее, учитывая мое сугубо личное мнение, я надеюсь, что Трамп не победит», - добавил он. Как сообщалось ранее, Клинтон поддерживает политику в сфере окружающей среды, проводимую Обамой, который от имени США в прошлом году подписал Парижское соглашение. Трамп же неоднократно заявлял, что «глобальное потепление – это обман, придуманный политиками», и что в случае его избрания президентом США, он отметит действие этого соглашения для штатов.
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