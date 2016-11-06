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ООН опасается срыва переговоров по Парижскому соглашению против глобального потепления

ООН опасается срыва переговоров по Парижскому соглашению против глобального потепления
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, ООН обеспокоена срывов международных переговоров о выполнении соглашения об изменении климата и сокращении уровня выбросов парниковых газов, который может быть вызван победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Принимая во внимание и различные точки зрения Дональда Трампа и Хиллари Клинтон по вопросам изменения климата, представители многих стран находятся в замешательстве – для выполнения соглашения важнее всего, чтобы его соблюдали США и Китай, поэтому исход выборов в США, фактически, решит судьбу соглашения.

Министр охраны окружающей среды Бразилии Сарни Филу сообщил журналистам в ходе телефонной конференции, прошедшей в четверг, что, по его мнению, американское общество поддерживает Парижское соглашение об изменении климата, независимо от того, кто станет следующим президентом. «Тем не менее, учитывая мое сугубо личное мнение, я надеюсь, что Трамп не победит», - добавил он. Как сообщалось ранее, Клинтон поддерживает политику в сфере окружающей среды, проводимую Обамой, который от имени США в прошлом году подписал Парижское соглашение. Трамп же неоднократно заявлял, что «глобальное потепление – это обман, придуманный политиками», и что в случае его избрания президентом США, он отметит действие этого соглашения для штатов.

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