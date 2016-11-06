Пономарь: НАБУ подписывает важный документ

Несмотря на то, что на календаре воскресный день, сегодня нужно отметить очень важные новости. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, получены результаты самого свежего рейтинга в Соединенных Штатах за два дня до выборов. Республиканец заручился поддержкой 43,1 процентов избирателей, а за демократку готовы проголосовать 45,5 процентов американцев. Также, отмечает Пономарь, уже в следующем месяце произойдет очень важное событие – Антикоррупционное бюро Украины подпишет договор о сотрудничестве с литовской Спецслужбой расследований. По словам Пономаря, полным ходом идет выполнение Третьего энергопакета Евросоюза – о разделении компаний, транспортирующих и добывающих газ. Новым оператором газотранспортной системы нашей страны становится компания «Магистральные газопроводы Украины». Она будет образована в течение этого месяца.
Еще одна хорошая военная новость, сообщает эксперт, - Укроборонпром будет сотрудничать с Китаем по проектам, касающимся производства высокотехнологичного оружия. Финансирование ССО (Силы специальных операций) в следующем году должно быть увеличено ровно в пять раз.
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