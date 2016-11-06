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Двух итальянцев и канадца освободили из ливийского плена

Двух итальянцев и канадца освободили из ливийского плена
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, двое граждан Италии и один канадец были сегодня доставлены в Италию – спустя несколько недель, проведенных в ливийском плену.

Итальянские власти подтвердили успешное проведение совместной операции, проведенной ливийскими, итальянскими и канадскими спецслужбами. В течение почти двух месяцев они сотрудничали, чтобы освободить из плена боевиков трех технических работников, похищенных прямо с аэропорта, в котором они проводили строительные работы. 19 сентября вооруженные люди в масках напали на техников, не позволив им добраться до автомобиля и сбежать. Похищение произошло в городе Гат, расположенном в пустыне Сахара на юго-западе Ливии вблизи границы с Алжиром. Власти Ливии заявляли, что в этой области действуют несколько криминальных и экстремистских групп, однако какая именно из групп совершила нападение, сразу выяснить не удалось.

Канадское правительство заявляло, что не сотрудничает с террористами и не платит выкупы за заложников, такое же заявление сделали итальянские власти. Похищенных мужчин удалось освободить лишь благодаря спецоперации силовиков.

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