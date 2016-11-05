Новий теракт в Сомалі

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Столиця Сомалі місто Могадишо знову зазнало руйнувань через терористичний акт, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації, розміщені виданням «Радіо Свобода».Так, сьогодні, п’ятого листопада 2016 року, стало відомо про вчинення на території Сомалі нового теракту – автомобіль конвою було підірвано бойовиком-смертником неподалік від будівлі парламенту держави в Могадишо. Попередньо оприлюднені відомості свідчать, що внаслідок атаки терориста загинули двоє солдатів. Крім того, ще п’ятеро військовослужбовців зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Пошкоджень зазнали також оточуючі будівлі. На місці вибуху наразі ведуться розшукові і слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують деталі події, опитують свідків і потерпілих.Винуватці трагедії вже знайшлися – так, відповідальність за терористичний акт взяла на себе організація «Аш-Шабаб», якій приписують зв’язки з відомою на весь світ «Аль-Каїдою». Метою нападу, за словами терористів, було знищення конвою розвідувальних сил. Нагадаємо, це далеко не перший подібний трагічний інцидент в Сомалі за поточний рік. Всі ці теракти були здійснені бойовиками «Аш-Шабаб», які намагаються таким чином повалити прозахідну владу держави.