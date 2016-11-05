Десятки тысяч жителей Южной Кореи требуют отставки президента

Информационное агентство Reuters сообщает, что десятки тысяч человек сегодня приняли участь в демонстрации, призывающей к отставке президента страны Пак Кын Хе. Правительство уже признало эту демонстрацию в Сеуле крупнейшей за последние несколько десятков лет - об этом передает replyua.net.
По словам организаторов, в сегодняшней демонстрации в столице Южной Кореи приняли участие более 100 000 человек, по оценкам полиции – около 43 000. Как сообщалось ранее, действующий президент страны оказалась в центре скандала из-за обвинений в необъективности и действиях в интересах ее приближенных. В частности, наибольшее негодование народа и других политиков вызвали ее отношения со «старым другом», бизнесменом, из-за которых ее обвинили в «неумелом правлении». Коррупционный скандал привел к потере Пак Кын Хе доверия народа, который стал требовать ее отставки.
Митинги в Суеле продолжаются уже вторую неделю. Прокуратура Южной Кореи ведет расследования против нескольких бывших помощников президента, уволенных ей неделю назад, а также нескольких лиц, приближенных к ней. Пак Кын Хе обещала сотрудничать со следствием, однако в отставку не подала.
Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter