Названо самое процветающее и идеальное для жизни государство

В списке самых процветающих государств в мире в 2016 году Украина очутилась только на далеком 107 месте из 149-и возможных, а самой процветающей страной была названа Новая Зеландия. Как сообщает replyua.net, новое исследование провела компания Legatum Institute из Ведикобритании.
Новой Зеландии «повезло» впервые за семь лет, поскольку на протяжении всего этого времени лидерство удерживала Норвегия. В этом году Норвегия опустилась на вторую строчку рейтинга. Эксперты оценивали государства по нескольким критериям – за исключением таких аспектов, как экология, безопасность и образование. В тройке лидеров также оказалась и Финляндия, где самые лучшие в мире гарантии верховенства права, уровень развития демократии и эффективность власти. В десятку самых процветающих стран также попали Швейцария, Дания Швеция, Канада, Нидерланды и Австралия.
Замыкает первую десятку Великобритания. Несмотря на итоги недавно прошедшего референдума, эта страна улучшила свои позиции, отыграв сразу пять мест. Специалисты подчеркнули, что при выборе самого процветающего государства они оценивали страны сразу по 104 факторам.
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