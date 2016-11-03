Мексика подготовила план действий на случай "непредвиденных результатов" выборов в США

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, мексиканские власти сегодня заявили, что у них подготовлен «план действий на случай непредвиденных результатов президентских выборов в США».
Глава Центрального банка Мексики Августин Карстенс сегодня заявил, что у него есть «план действий» на случай «негативного исхода президентских выборов в США». Он добавил, что победа Дональда Трампа «ударит по его стране, как ураган». Как сообщалось ранее, в одном из своих выступлений Трамп заявил, что, в случае своей победы, разорвет торговое соглашение с Мексикой и построит огромную стену на границе между странами. Эти слова Трампа сильно напугали американских бизнесменов, инвестирующих свои капиталы в мексиканскую экономику, что привело к падению курса песо по отношению к доллару США, повышению процентных ставок по кредитам и другим негативным для Мексики последствиям.
Карстенс объяснил, что «план на случай непредвиденной ситуации» согласован между Центральным банком Мексики и Министерством финансов. «Надеемся, нам не придется им воспользоваться», - сообщил он. Также чиновник добавил, что, независимо от того, кто из кандидатов победит на выборах, на валютном и других рынках Мексики стоит ждать нестабильности.
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