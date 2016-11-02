32-річний британський принц Гаррі зустрічається з 35-річною американською актрисою

У британського принца Гаррі новий роман. Низка англійських і американських видань стверджує, що серце Його Високості більше не є вільним. Причому цього разу все дуже серйозно. Обраницею 32-річного онука королеви Єлизавети II стала 35-річна американська актриса і фотомодель Меган Маркл. Це підтвердили близькі друзі принца, передає replyua.net.
У Гаррі і Меган, яких цього літа познайомили в Торонто їх приятелі, багато спільного. Обоє активно займаються громадською та благодійною діяльністю, беруть участь в проектах по захисту навколишнього середовища. Гаррі до зустрічі з Меган віддавав перевагу виключно блондинкам, але зустріч з чарівною брюнеткою змінила його смаки. З нею він відчуває себе по-справжньому щасливим. Принц вже познайомив свою подругу зі старшим братом Вільямом і його дружиною Кетрін. Ті одразу ж знайшли з Меган спільну мову і схвалили вибір Гаррі.
Принц Гаррі намагався приховувати свій роман з Меган, побоюючись, що галас зашкодить їхнім стосункам. У Кенсингтонському палаці заявили журналістам, що не обговорюють особисте життя королівських осіб з пресою.
Меган Маркл, найбільш відома за серіалом «Форс-мажори», раніше була одружена з продюсером Тревором Енгельсоном. Вони одружилися у вересні 2011 року після семи років знайомства, а в 2013 році розлучилися. Батько Меган європеєць, мати – афроамериканка.
Першим коханням принца Гаррі була уродженка Зімбабве Челсі Деві, з якою він зустрічався з 2004 по 2010 рік. У 2012 - 2014 роках він був у близьких стосунках з танцівницею, актрисою і аристократкою Крессидою Бонасье.
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