Пономарь: новая заморозка, как и прогнозировалось

На календаре уже среда очень насыщенной недели, и сегодня есть, о чем поговорить. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, первая хорошая новость для Украины заключается в том, что накануне в нашу страны прибыли детективы из Федерального агентства страхования вкладов и из ФБР, которые окажут помощь украинским правоохранителям, проводящим чистку банковской системы. Еще одно событие, пишет Пономарь, как было спрогнозировано ранее, – добыча нефти странами ОПЕК в октябре достигла рекордного максимума – 33,8 миллиона баррелей ежедневно. Пономарь отмечает, что это на 130 тысяч баррелей больше, чем в сентябре, и такие цифры превышают те, о которых договорились во время переговоров в Алжире.
Помимо этого, эксперт сообщает о новых рейтингах Хиллари Клинтон и Дональда Трампа – у демократки 45,6 процентов, у республиканца- 41,7 процентов. От себя добавим, что Олег Пономарь приводит результаты общенационального рейтинга, однако накануне многие агентства сообщили, что Трамп уже обгоняет Клинтон на один процент.
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