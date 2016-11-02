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Пономарь: новая заморозка, как и прогнозировалось

Пономарь: новая заморозка, как и прогнозировалось
На календаре уже среда очень насыщенной недели, и сегодня есть, о чем поговорить. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, первая хорошая новость для Украины заключается в том, что накануне в нашу страны прибыли детективы из Федерального агентства страхования вкладов и из ФБР, которые окажут помощь украинским правоохранителям, проводящим чистку банковской системы. Еще одно событие, пишет Пономарь, как было спрогнозировано ранее, – добыча нефти странами ОПЕК в октябре достигла рекордного максимума – 33,8 миллиона баррелей ежедневно. Пономарь отмечает, что это на 130 тысяч баррелей больше, чем в сентябре, и такие цифры превышают те, о которых договорились во время переговоров в Алжире.

Помимо этого, эксперт сообщает о новых рейтингах Хиллари Клинтон и Дональда Трампа – у демократки 45,6 процентов, у республиканца- 41,7 процентов. От себя добавим, что Олег Пономарь приводит результаты общенационального рейтинга, однако накануне многие агентства сообщили, что Трамп уже обгоняет Клинтон на один процент.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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