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Жахлива трагедія в Бразилії

Жахлива трагедія в Бразилії
Кривава трагедія сталась сьогодні, першого листопада 2016 року, в одному із Бразильських міст під час релігійного фестивалю, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені порталом «Росбалт».

Так, неподалік від містечка Санта-Марія, розташованого у бразильському штаті Токантінс, кілька десятків вірян зібрались для проведення урочистостей з приводу католицького свята – Дня всіх святих. Місцем святкування було обрано печеру Каса да Педра (у перекладі – Дім Каменю). Це місце, розташоване у двох тисячах кілометрів на північний захід від Ріо-де-Жанейро, є традиційним місцем проведення молебенів та релігійних фестивалів уже протягом багатьох десятків років. Несподівано природне утворення обвалилось прямо на голови людей, які стояли під ним.

За попередніми даними, десятеро людей загинули під завалами, ще четверо отримали поранення. Коли вірян почало засипати уламками породи, здійнялась паніка, тому наразі з’ясовують питання чи немає тих, хто пропав безвісти. На місце трагічного інциденту прибули рятувальники, які розібрали завали, надали медичну допомогу пораненим і вивезли тіла загиблих. Причини обвалу наразі з’ясовують правоохоронці.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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