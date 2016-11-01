В Бразилії 10 людей загинуло під час обвалення печери

Щонайменше 10 людей загинули в центральній частині Бразилії при обваленні печери, в якій проходила релігійна церемонія на честь Дня всіх святих. Відповідне повідомлення розміщено на сайті телеканалу Globo, передає replyua.net.
За даними телеканалу, в момент нещасного інциденту в печері знаходилися щонайменше 50 осіб, які зібралися щоб провести відповідну таємну церемонію. Співробітники пожежної охорони, які займаються витяганням людей з-під завалів, стверджують, що число загиблих може зрости, адже досить багато людей досі перебувають під завалами каміння. Травми отримали як мінімум чотири людини. Всі вони оператвно доставлені в лікарню.
Печера Каза-да-Педра, що перекладається з португальської мови як «Дім каменю» є традиційним культовим місцем збору християн, які відзначають День всіх святих. Вона розташована в 10 км від населеного пункту Санта-Марія-де-Токантінс. Хоча сама релігійна церемонія зазвичай проходить біля входу в печеру, багато віруючих заходять усередину, щоб помолитися і поставити свічки, так було і цього разу, коли вся печера була зайнята людьми.
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