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Китай продемонстрировал миру свою военную мощь

Китай продемонстрировал миру свою военную мощь
Информационное агентство Reuters пишет, что Китай, продемонстрировал сегодня всему миру свою военную мощь на крупнейшей выставке производителей авиации в стране.

Главным экспонатом выставки стали истребители стелс J-20, впервые размещенные для публичного показа. Выставка, проходящая в южном городе Чжухай, предоставляет Китаю возможность продемонстрировать миру свои амбиции в гражданской, военной и аэрокосмической авиации, а также подчеркнуть растущую военную мощь страны. Китайские чиновники ранее заявляли, что их страна намерена обогнать Соединенные Штаты Америки в сфере авиации в течение ближайших 10 лет.

Два военных самолета J-20 были продемонстрированы сотням зрителей и руководителям отрасли на церемонии открытия шоу, в программу которого вошел воздушный парад, длившейся чуть более минуты. Reuters сообщает, что Президент Си Цзиньпин подтолкнул правительство созданию более мощных вооружений по мере того, как Китай занимает все более жесткую позицию в мировой политике, особенно в отношении территориальных споров в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Один из участников выставки, эксперт в области авиации, заявил, что «J-20 являются большим шагом вперед в сфере обороноспособности Китая».

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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