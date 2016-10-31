Прем'єр-міністр Білорусі пояснив, звідки взялися «білоруські» креветки в Росії

Як передає replyua.net, прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков в інтерв'ю телеканалу «Мир 24» заступився за «білоруські креветки» і «білоруські яблука», які у величезній кількості надходять на територію РФ після введення нею так званих «продовольчих антисанкцій».
За словами Кобякова, в тому, що Білорусь експортує в Росію в п’ять разів більше яблук, ніж виробляє сама, немає нічого дивного. Не вважає він дивним і той факт, що його країна є постачальником морепродуктів, не маючи виходу до моря.
Кобяков заявив, що у випадку з яблуками йдеться про реекспорт з «несанкціонних» країн. При цьому політик, однак не пояснив, чому вони не здійснюють поставки в Росію безпосередньо.
Що стосується ж креветок прем'єр-міністр визнав, що Білорусія їх не вирощує, проте в ній виробляють їх обробку: очищають, солять і таке інше. В результаті цього у товару змінюється номенклатурний код, продукт починає відповідати правилам економічної політики Митного союзу, і претензій до нього бути вже не може.
Втім, зауважив Кобяков, той факт, що Білорусь зараз поставляє в Росію всі ці товари, є наслідком «рішень російських партнерів». Він додав, що в разі виявлення порушень закону при поставках, «звичайно, потрібно забезпечувати кримінальне переслідування тих осіб, які цією справою займаються».
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