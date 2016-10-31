Пономарь: «пенная» неделя с важными новостями

На календаре – понедельник, и сегодня начинается «пенная» неделя с очень важными событиями. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, заготовлено несколько неприятных новостей для России. Во-первых, одно событие касается расследования смоленской катастрофы. Накануне одно из изданий Польши опубликовало часть нового секретного расследования разведки Германии, и в материалах говорится о том, что к трагедии под Смоленском могут быть причастны российские спецслужбы – ФСБ. Также есть еще одна не очень хорошая новость для РФ, отмечает Пономарь. Канада заявила о том, что собирается поставлять нефть в европейские страны. Более того, ОПЕК и другие страны, добывающие нефть, заявили, что не собираются снижать уровень добычи.
Кроме того, Пономарь отмечает, что наверняка уже все увидели декларации наших депутатов. Несмотря на это, люди, которые всегда помогали нашей армии, продолжат это делать, вне зависимости от того ,сколько денег у нардепов. Это нужно делать и для армии, и для себя.
Горячая тема: 38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter