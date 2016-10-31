"Зеленоглазую афганскую девочку" с обложки "National Geographic" освободили под залог

Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, афганская женщина, увековеченная на обложке журнала «National Geographic», будет освобождена под залог – такое решение приняли власти Пакистана.
Как известно, Гула Шарбат в возрасте 10 лет была сфотографирована репортерами, ее фото оказалось на обложке «National Geographic». Это принесло ей всемирную известность в качестве символа афганской войны. Спустя 30 лет после этого женщина была арестована в Пакистане по обвинению в мошенничестве – еще ребенком она попала в пакистанский лагерь для беженцев, и, пытаясь уйти от своей известности и остаться в стране, подделала документы. Уже более полугода женщина находится под следствием в предварительном заключении, ей угрожают 19 лет тюремного заключения.
Министр внутренних дел Пакистана сегодня заявил: «Я думаю, что мы должны сделать исключение в ее случае, потому что она является женщиной, и мы должны смотреть на ее ситуацию с гуманитарной точки зрения». Он обратился к Федеральному агентству расследований с требованием выпустить Гулу под залог как можно скорее. Тем не менее, он добавил: «Мы не можем снять обвинения против нее, как и депортировать или дать ей временную визу с правом покинуть страну – в противном случае, нам придется закрыть дела против государственных служащих, выдавших ей поддельные документы, а этого мы сделать не можем».
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