Давление оппозиции на президента Венесуэлы растет

Западные СМИ пишут , что сегодня оппозиции Венесуэлы удалось достичь определенных результатов в стремлении повлиять на политику президента страны. Мадуро заявил, что согласен на встречу с представителями оппозиционных сил с целью обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации – об этом передает replyua.net.
Несмотря на такое заявление президента, лидеры оппозиции полагают, что этот жест – лишь мера для отвлечения внимания и затягивания времени, которая позволит ему ослабить давление и социальную напряженность. Как известно, в течение двух последних недель в Венесуэле происходят массовые протесты и демонстрации. Протестующие требует проведения референдума об отстранении Мадуро от власти, а парламент, коалиционное большинство которого состоит из оппозиционных партий, заявил, что будет инициировать процедуру импичмента.
Критики политики Мадуро заявляют, что 17 лет его правления полностью разрушили экономику богатой запасами нефти страны, являющейся членом ОПЕК. Мадуро, в свою очередь, обвиняет оппозицию в связях с США и действии в их интересах.
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