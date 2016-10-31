валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

Давление оппозиции на президента Венесуэлы растет

Давление оппозиции на президента Венесуэлы растет
Западные СМИ пишут , что сегодня оппозиции Венесуэлы удалось достичь определенных результатов в стремлении повлиять на политику президента страны. Мадуро заявил, что согласен на встречу с представителями оппозиционных сил с целью обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации – об этом передает replyua.net.

Несмотря на такое заявление президента, лидеры оппозиции полагают, что этот жест – лишь мера для отвлечения внимания и затягивания времени, которая позволит ему ослабить давление и социальную напряженность. Как известно, в течение двух последних недель в Венесуэле происходят массовые протесты и демонстрации. Протестующие требует проведения референдума об отстранении Мадуро от власти, а парламент, коалиционное большинство которого состоит из оппозиционных партий, заявил, что будет инициировать процедуру импичмента.

Критики политики Мадуро заявляют, что 17 лет его правления полностью разрушили экономику богатой запасами нефти страны, являющейся членом ОПЕК. Мадуро, в свою очередь, обвиняет оппозицию в связях с США и действии в их интересах.

Горячая тема: 38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
18296

Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився

Український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився ще однією шикарною історією про шизофреніка, який 20 років прожив у Франції, а потім вирішив, що йому нудно, і


Свежие новости

Последствия землетрясения в Италии - новые сведения

Власти США приказали семьям дипломатов в Стамбуле покинуть Турцию

Давление оппозиции на президента Венесуэлы растет

ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле, но бой еще не окончен, - Reuters

Китай пошел на уступки Филиппинам после визита Дутерте

В декларации Тимошенко 318 тысяч гривен, а собственной недвижимости - нет

Незаконная охота в Крыму обошлась в 176 тысяч рублей, - оккупанты

В Турции уволили 10 000 государственных служащих

Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию

Росія з Білоруссю нарешті домовились про ціну на газ

Клинтон бросила вызов ФБР, пытаясь удержать свои рейтинги

ЄС та Канада закликали припинити насильство в Сирії

Шведський генерал закликав країни Балтії разом готуватись до війни з Росією

Землетрясения в Италии будут продолжаться, - сейсмологи

Путіна на «Валдаї» довели дошкульним питанням

По «Дорожній карті» до Мінських угод Путін може нікуди не доїхати

В Молдове состоялись выборы президента, ведется подсчет голосов

Предприниматели Севастополя требуют от оккупантов соблюдения международных договоров

Кремль хоче одягти на Крим ту ж саму сорочку, що й свого часу одягнув на Чечню і Дагестан – адвокат

Блогер: здох за «Новоросію»? Отримай пакетик харчів

 Новости за день