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Китай пошел на уступки Филиппинам после визита Дутерте

Китай пошел на уступки Филиппинам после визита Дутерте
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Филиппины констатируют наличие китайских кораблей в Южно-Китайском море. В то же время, власти Филиппин заявили, что китайских кораблей в регионе стало меньше, и одни не препятствуют ловле рыбы.

Местные СМИ пишут, что «Китай сократил свое присутствие в спорном регионе», а также перестал препятствовать филиппинским рыболовам в осуществлении их промысла – ранее китайские суда перекрывали доступ к отмелям. Как известно, Филиппины и Китай имеют несколько спорных территорий в Южно-Китайском море, в частности – острова и часть акватории. В соответствии с решением Международного трибунала, принятым летом текущего года, спор был решен в пользу Филиппин. Китай отказался соблюдать это решение и блокировал Филиппинам доступ к спорным объектам. Ситуация изменилась две недели назад, после того, как президент Филиппин посетил Китай с личным визитом. В то же время, ситуация в отношении права контроля над этими территориями остается неясной, поскольку смягчение поведения Китая касается только использования Филиппинами водных ресурсов Южно-Китайского моря.

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