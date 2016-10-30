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Тысячи марокканцев вышли на улицы из-за жестокого поступка властей

Тысячи марокканцев вышли на улицы из-за жестокого поступка властей
Reuters сообщает, что тысячи возмущенных жителей Марокко вышли на улицы сразу в нескольких городах страны, протестуя против жестокого убийства рыбака – мужчина был раздавлен мусоровозом, пытаясь вернуть рыбу, конфискованную у него полицией -передает replyua.net.

Трагический случай, произошедший в пятницу в городе Эль-Хосейма, привел в бешенство граждан страны. Два дня социальные сети возмущенно обсуждают жестокий поступок полиции, называя его «злоупотреблением властью и жестокой несправедливостью». Сегодняшние демонстрации были организованы активистами так называемого «Движения 20 февраля», причастных к протестам и беспорядкам во время «арабской весны» 2011 года.

Пытаясь успокоить общественность и снять социальную напряженность, король Мухаммед, находящийся в настоящее время в турне по Африке, приказал министру внутренних дел встретиться с семьей погибшего и выразить «официальные соболезнования». Министр внутренних дел и юстиции также пообещал провести расследование случившегося. Такие крупномасштабные протесты случаются в Марокко редко, поскольку в руках короля все еще сосредоточена значительная часть государственных полномочий.

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