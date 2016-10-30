Google предлагает совершить виртуальную экскурсию в 50 музеев мира

Теперь в поисковике Google каждый желающий сможет посетить онлайн-экспозицию, которая посвящена эволюции человечества и живой природе, информирует replyua.net.
Онлайн-экскурсии теперь доступны на сайте Google Arts & Culture. Запустив программу, пользователь сможет ознакомиться с 50 лучшими музеями мира, а также увидеть более трехсот тысяч фотографий и посетить 150 интерактивных выставок. Масштабный проект обещает стать самым популярным в Интернете, поскольку любой желающий с помощью одного клика сможет оказаться на подмостках лучших театров, включая Берлинскую филармонию, Карнеги-Холл, Парижскую оперу. Однако экскурсии по различным музеям заслуживают особого внимания – при разработке виртуальных экскурсий специалисты использовали новейшие программы, чтобы получить объемное разрешение экспонатов.
К примеру, пользователи могут увидеть «живого» жирафа или динозавра. Такая программа была использована в нескольких музеях, в том числе и одном из самых крупных – Музее естественной истории, расположенном в Берлине. Единственный минус виртуальных экскурсий – пока они проводятся только на английском языке.
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