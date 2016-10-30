Трюдо, вылетевшего в Брюссель, посадили в технически неисправный самолет

Канадский премьер Джастин Трюдо, вылетевший на саммит Канада-ЕС в Брюссель, вернулся обратно в Оттаву, и причиной возвращения лайнера стала его техническая неисправность, передает replyua.net со ссылкой на канадские источники.
Стало известно, что самолет вернулся в аэропорт практически сразу после взлета, однако ничего страшного не случилось, и лайнер приземлился благополучно. Отмечается, что Трюдо пересадили на другой самолет, и он вылетел в Европу. Напомним, что сегодня на саммите в Брюсселе должно произойти важное событие – лидеры Канады и Евросоюза подпишут соглашение СЕТА – о свободной торговле между Канадой и странами Евросоюза. Кэмерон Ахмад, пресс-секретарь Джастина Трюдо, ранее заявил о том, что премьер-министр обязательно будет присутствовать на саммите.
Нужно отметить, что тремя днями ранее Шарль Мишель, бельгийский премьер-министр, заявил о том, что был достигнут компромисс с Валлонией в том, что касается торгового соглашения Канада-Евросоюз. Было устранено самое последнее препятствие для подписания соглашения.
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