До 16 збільшилася кількість постраждалих в аварії автобуса під Саратовом

Як інформує replyua.net, раніше повідомлялося, що автобус Yutong, який прямував з Санкт-Петербурга з 24 пасажирами, імовірно, громадянами Узбекистану, з'їхав в кювет і перекинувся на трасі в Татіщевському районі Саратовської області РФ.
Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих, в тому числі один з можливим переломом хребта. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 16 осіб. Більшість з них мають серйозні травми та ушкодження.
Як розповів керівник прес-служби регіонального Міністерства охорони здоров’я РФ Олександр Дзвонів, шестеро з них у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано, інші отримали удари і забої.
«В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейськими встановлюються точні обставини даного ДТП», - повідомляє МВС. За попередніми даними, автобус прямував з Санкт-Петербурга в Ташкент. ДТП сталося о 08:20 за Москвою на автодорозі біля села Садовка. В автобусі з петербурзькими номерами в момент аварії перебували 24 людини. На засніженій трасі водій автобуса не впорався з керуванням, машина вилетіла в кювет і перекинулася. На місці працюють всі оперативні служби.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter