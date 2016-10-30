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Эрдоган вводит смертную казнь в Турции

Эрдоган вводит смертную казнь в Турции
Президент Турецкой республики заявил о том, что он готов подписать закон о введении смертной казни в стране. Как сообщает replyua.net, такое заявление от Реджепа Эрдогана прозвучало вчера во время митинга, состоявшего в Анкаре.

По словам турецкого главы, он подпишет закон сразу после того, как его примет парламент Турции. Эрдоган подчеркнул, что введение смертной казни произойдет в Турции очень скоро, и эти слова главы государства последовали после того, как толпа людей, пришедших на митинг, начала скандировать «Мы хотим смертной казни». Президент также отметил, что правительство Турции в самое ближайшее время внесет на рассмотрение этот законопроект.

«Мне кажется, парламент должен его принять, и, когда я лично получу его, то сразу подпишу. Нам все равно, что думают лидеры западных государств, и главное для нас то, что думает вся нация», отметил Эрдоган. Напомним, что ранее Анкару неоднократно предупреждали о последствиях введения смертной казни и пригрозили, что Турция никогда не сможет вступить в Евросоюз, если введет смертную казнь.

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