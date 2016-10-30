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Пономарь: эти новости нужно зафиксировать на бумаге

Пономарь: эти новости нужно зафиксировать на бумаге
Несмотря на воскресное утро, сегодня есть несколько очень важных новостей, которые нужно зафиксировать на бумаге. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, для России приготовлены очень неприятные новости. Во-первых, ее не переизбрали в Совет по правам человека Организации объединенных наций. Пономарь отмечает, что уже совсем близко и реформа Совета безопасности. Во-вторых, пишет эксперт, Роскосмос грозится, что не будет поставлять ракеты «Союз» французской компании, если не разблокируют замороженные средства «Роскосмоса» в размере трехсот миллионов евро. Эти деньги были арестованы по искам акционеров «ЮКОСа».

Несмотря на выходной день, добавляет Пономарь, сегодня мы ожидаем еще одно очень важное событие. Саммит Канада – Евросоюз сегодня состоится в Брюсселе. Ожидается, что во время саммита будет подписано торговое и экономическое соглашение – СЕТА. По словам эксперта, первые две новости – ножи для России, особенно, не переизбрание в Совет по правам человека.

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