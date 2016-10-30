Пономарь: эти новости нужно зафиксировать на бумаге



Несмотря на воскресное утро, сегодня есть несколько очень важных новостей, которые нужно зафиксировать на бумаге. Как



По его словам, для России приготовлены очень неприятные новости. Во-первых, ее не переизбрали в Совет по правам человека Организации объединенных наций. Пономарь отмечает, что уже совсем близко и реформа Совета безопасности. Во-вторых, пишет эксперт, Роскосмос грозится, что не будет поставлять ракеты «Союз» французской компании, если не разблокируют замороженные средства «Роскосмоса» в размере трехсот миллионов евро. Эти деньги были арестованы по искам акционеров «ЮКОСа».



Несмотря на выходной день, добавляет Пономарь, сегодня мы ожидаем еще одно очень важное событие. Саммит Канада – Евросоюз сегодня состоится в Брюсселе. Ожидается, что во время саммита будет подписано торговое и экономическое соглашение – СЕТА. По словам эксперта, первые две новости – ножи для России, особенно, не переизбрание в Совет по правам человека.



Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Несмотря на воскресное утро, сегодня есть несколько очень важных новостей, которые нужно зафиксировать на бумаге. Как передает replyua.net , об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь По его словам, для России приготовлены очень неприятные новости. Во-первых, ее не переизбрали в Совет по правам человека Организации объединенных наций. Пономарь отмечает, что уже совсем близко и реформа Совета безопасности. Во-вторых, пишет эксперт, Роскосмос грозится, что не будет поставлять ракеты «Союз» французской компании, если не разблокируют замороженные средства «Роскосмоса» в размере трехсот миллионов евро. Эти деньги были арестованы по искам акционеров «ЮКОСа».Несмотря на выходной день, добавляет Пономарь, сегодня мы ожидаем еще одно очень важное событие. Саммит Канада – Евросоюз сегодня состоится в Брюсселе. Ожидается, что во время саммита будет подписано торговое и экономическое соглашение – СЕТА. По словам эксперта, первые две новости – ножи для России, особенно, не переизбрание в Совет по правам человека.