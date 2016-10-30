В гей-параде в Тайване приняли участие десятки тысяч человек



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Сторонники легализации однополых браков и представители ЛГБТ-сообществ размахивали плакатами с лозунгами: «Как долго китайским геям придется ждать?». Участники гей-парада устроили настоящий карнавал, выйдя на улицы в купальниках, свадебных платьях, и также набедренных повязках, традиционных для борцов сумо. Многие из присутствующих выразил надежду, что однополые браки в скором времени станут реальностью – уже при правлении Демократической прогрессивной партии, впервые получившей контроль над парламентом. Участники гей-парада настроены очень оптимистично, многие из них заявили, что не намерены останавливаться на легализации лишь однополых браков, а будут бороться также за предоставление однополым парам права иметь детей.



Социологи сообщают, что тайваньское общество является одним из самых прогрессивных в регионе в вопросе защиты прав ЛГБТ, однако провести эти правовые реформы не так просто из-за сопротивления со стороны Гоминьдана, по-прежнему имеющего сильные позиции.



Горячая тема: Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, десятки тысяч людей заполнили улицы Тайбэя в субботу во время самого большого гей-парада, проведенного когда-либо в Азии, призывая новое правительство Тайваня по легализировать однополые браки.Сторонники легализации однополых браков и представители ЛГБТ-сообществ размахивали плакатами с лозунгами: «Как долго китайским геям придется ждать?». Участники гей-парада устроили настоящий карнавал, выйдя на улицы в купальниках, свадебных платьях, и также набедренных повязках, традиционных для борцов сумо. Многие из присутствующих выразил надежду, что однополые браки в скором времени станут реальностью – уже при правлении Демократической прогрессивной партии, впервые получившей контроль над парламентом. Участники гей-парада настроены очень оптимистично, многие из них заявили, что не намерены останавливаться на легализации лишь однополых браков, а будут бороться также за предоставление однополым парам права иметь детей.Социологи сообщают, что тайваньское общество является одним из самых прогрессивных в регионе в вопросе защиты прав ЛГБТ, однако провести эти правовые реформы не так просто из-за сопротивления со стороны Гоминьдана, по-прежнему имеющего сильные позиции.