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Китай не может импортировать уголь из Северной Кореи из-за санкций США

Китай не может импортировать уголь из Северной Кореи из-за санкций США
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Китай вынужден прекратить импорт угля из Северной Кореи из-за санкции, наложенных Организацией Объединенных Наций и Соединенными Штатами Америки на КНДР.

По мнению США, экспорт Китаем угля из Северной Кореи обеспечивает Пхеньяну значительную прибыль, а его прекращение может иметь значительный вес в качестве рычага влияния. Представители США также добавили, что ракетный комплекс США, развернутый в Южной Корее, должен «мотивировать» Пекин оказать давление на Пхеньян с тем, чтобы КНДР свернула свою ядерную программу. Как сообщалось ранее, летом и осенью текущего года Северная Корея провела ряд запусков баллистических ракет и ядерных испытаний, последним из которых стал запуск и взрыв ядерной боеголовки. Власти КНДР игнорируют все требования и протесты стран Запада и ООН прекратить эти действия, нарушающие нормы международного права. ЕС и США летом текущего года наложили новые санкции на КНДР, однако страна не выполнила ни одно из требований.

Один из американских военных чиновников заявлял на прошлой неделе, что США не удастся принудить КНДР отказаться от ее ядерной программы, поскольку Пхеньян рассматривает ее как единственную защиту от Запада. «Они параноики, они никогда не откажутся от нее», - отметил он.

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