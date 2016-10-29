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Наш президент предала страну и действует в интересах своего любовника, - южнокорейцы

Наш президент предала страну и действует в интересах своего любовника, - южнокорейцы
Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня, под данным полиции Южной Кореи, около восьми тысяч человек вышли на улицы Сеула, протестуя против политики Пак Кын Хе и требуя ее отставки. По мнению оппозиции, советники главы государства, в частности – Чой Сун-Сил, имеют слишком большое влияние на нее – об этом передает replyua.net.

Уличные протесты начались после того, как прокуратура Южной Кореи объявила о начале расследований в отношении сразу нескольких помощников президента, в особенности – Чой Сун-Сила, который считается «близким другом» Пак Кын Хе. Прокуратура должна определить, нарушили ли эти чиновники своими действиями законодательство страны, а также получали ли они финансовую выгоду, используя чрезмерную поддержку президента. Негодующие корейцы заявляют, что «Пак Кын Хе предала их доверие и неумело управляет страной, думая лишь об интересах приближенных к ней лиц». «Мы сделали неправильный выбор, отдав свои голоса за нее. Она должна уйти в отставку», - сообщил журналистам издания один из протестующих.

Рейтинг Пак Кын Хе, пребывающей на своем посту уже пятый год, является рекордно низким – 40% населения страны считают, что она должна уйти отставку. По словам представителей оппозиции, в демонстрациях против Пак Кын Хе приняли участие более 30 000 человек. Пресс-центр президента Южной Кореи в пятницу вечером сообщил, что все старшие советники президента были уволены, начальник ее штата был отправлен в отставку за пару дней до этого. Также представители ведомства добавили, что Пак Кын Хе сотрудничает со следствием, в том числе – представляет все необходимые документы.

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