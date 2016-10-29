Власти Бенина заявили об изъятии крупной партии кокаина

Как сообщает replyua.net, власти Республики Бенин сегодня заявили, что в результате специальной операции им удалось изъять у преступников 18 килограмм кокаина, найденных в грузовом контейнере в столичном порту – об этом сообщил глава морской военной полиции Boris Tchilao.
Информационное агентство Reuters пишет, кокаин был обнаружен в грузе, принадлежавшем местному бизнесмену. По мнению СМИ, проведение такой успешной операции является огромным прогрессом для служб безопасности западноафриканской страны, давно погрязшей в коррупции. Власти Бенина годами не осуществляли надлежащего контроля над государственной границей, в том числе морской, что позволяет контрабандистам беспрепятственно провозить крупные партии наркотиков. Бенинский порт Котону давно является пунктом транзита кокаина, выращенного в Латинской Америке, поставляющегося на европейские рынки.
Транспортной морской полиции удалось за последние несколько лет резко сократить объемы наркотрафика, проходящего через портовые города страны, а далее – транзитом через всю Западную Африку.
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