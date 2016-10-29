валюта
СпецтемаВчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього | Посетите новый финансовый форум

Власти Бенина заявили об изъятии крупной партии кокаина

Власти Бенина заявили об изъятии крупной партии кокаина
Как сообщает replyua.net, власти Республики Бенин сегодня заявили, что в результате специальной операции им удалось изъять у преступников 18 килограмм кокаина, найденных в грузовом контейнере в столичном порту – об этом сообщил глава морской военной полиции Boris Tchilao.

Информационное агентство Reuters пишет, кокаин был обнаружен в грузе, принадлежавшем местному бизнесмену. По мнению СМИ, проведение такой успешной операции является огромным прогрессом для служб безопасности западноафриканской страны, давно погрязшей в коррупции. Власти Бенина годами не осуществляли надлежащего контроля над государственной границей, в том числе морской, что позволяет контрабандистам беспрепятственно провозить крупные партии наркотиков. Бенинский порт Котону давно является пунктом транзита кокаина, выращенного в Латинской Америке, поставляющегося на европейские рынки.

Транспортной морской полиции удалось за последние несколько лет резко сократить объемы наркотрафика, проходящего через портовые города страны, а далее – транзитом через всю Западную Африку.

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
5421

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
4577

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

Власти Бенина заявили об изъятии крупной партии кокаина

Россия проиграла выборы в Совет по правам человека в ООН

На президентских выборах в Узбекистане зарегистрировались четыре кандидата

Самолет загорелся в аэропорту Чикаго прямо во время взлета

В проблемах Липецкой фабрики Roshen обвинили Путина - ТСН

SpaceX удалось установить причины взрыва ракеты на стартовой площадке в прошлом месяце

Боб Дилан необычно отреагировал на присвоение ему Нобелевской премии по литературе

Франция специально затягивает исполнение решения о сокращении использования атомной энергии - Reuters

В США детям-трансгендерам позволят использовать душевые для лиц того пола, с которым они себя идентифицируют

Ученым впервые удалось получить бесценные данные о Плутоне

Білоруські пропагандисти лякають своїх громадян Україною

Из Севастополя к Сирии отправился еще один корабль Черноморского флота

ФБР відновило розслідування щодо Клінтон

Савченко розповіла, що «повернулась із пекла»

Литва, передбачаючи збройну агресію проти себе, випустила спеціальний довідник для громадян

Нова зміна курсу: Путін пообіцяв поки не бомбити Алеппо

Оккупационные власти Крыма отложили строительство новой трассы "Таврида" на два года

Росію викинули з нового складу РПЛ ООН

Пентагон повідомив про «небезпечне зближення» між російським та американським літаком

Журналист: оппозиция Венесуэлы сильнее российской

 Новости за день