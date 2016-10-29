На президентских выборах в Узбекистане зарегистрировались четыре кандидата

Информационное агентство Reuters пишет, что Центральная избирательная комиссия Узбекистана сегодня отчитался о регистрации четырех кандидатов в президенты страны, которые пройдут 4 декабря. В их числе находится и действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, рассматривающийся большинством наблюдателей в качестве фаворита – об этом передает replyua.net.
59-летний Мирзиеев, являющийся премьер-министром страны с 2003 года, был выдвинут на пост президента Либерально-демократической партией, которую ранее возглавлял Ислам Каримов, умерший в возрасте 78 лет в сентябре текущего года. Центральная избирательная комиссия заявила, что тремя другими кандидатами на пост президента являются представители трех других политических партий, официально зарегистрированных в стране с населением в тридцать миллионов человек.
Reuters сообщает, что Мирзиеев обеспечил себе поддержку узбекской элиты, его кандидатура была поддержана и Владимиром Путиным, который посетил страну в прошлом месяце. Издание сообщает, что Мирзиееву, все же, пусть и не гласно, придется делиться властью с главой Службы безопасности Рустамом Иноятовым и вице-премьер-министром Рустамом Азимовым.
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