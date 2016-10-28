Китай протестует против визита Далай-ламы на его родину

Информационное агентство ВВС пишет, что власти Китая выразили протест индийскому правительству за приглашение Далай-ламы посетить его родину, называемую Китаем «Южным Тибетом» – об этом передает replyua.net.
Как известно, территория площадью около 90000 квадратных километров, является спорным регионом в восточной части Гималаев. За контроль над ним борются Индия и Китай. Индия считает эту территорию частью индийского штата Аруначал-Прадеш, Китай называет ее «Южный Тибет». Далай-Лама вынужден был покинуть эту территорию, являющуюся его родиной, в 1950 году, когда коммунистические китайские войска «мирно освободили» этот регион, огласив над ним свой контроль.
Старший помощник Далай-ламы заявил, что 80-летний лауреат Нобелевской премии мира принял приглашение главного министра штата и его людей и посетит Аруначал-Прадеш. Он сообщил: «Визит его Святейшества ожидается во время второй недели марта 2017 года». МИД Китая выразило в связи с этим свой протест, однако добавило, что ожидает от индийских властей уважения и поиска двустороннего консенсуса. Китайское ведомство подчеркнуло: «Мы надеемся, что Индия не будет еще больше усложнять ситуацию и не даст Далай-ламе создать платформу для его антикитайской деятельности».
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