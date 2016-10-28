90% мешканців Таджикистану залишились без світла

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Майже дев’яносто відсотків території Таджикистану наразі знеструмлено внаслідок масштабної аварії в місцевій енергосистемі, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, оприлюднених новинним порталом «Українські новини».Так, попередні дані свідчать, що неполадки відбулись на Нурекській гідроелектростанції, яка розташовується на сто кілометрів на схід від столиці держави Душанбе. Місцеві мешканці повідомляють, що надання електроенергії на переважній більшості території припинилось о вісімнадцятій тридцять п’ять за місцевим часом. Душанбе наразі поринув у темряву: погасло не лише світло у житлових будинках та квартирах, а і вуличні ліхтарі, вимкнулись світлофори, і навіть вогні на телевізійних вежах.Місцева влада переконує, що частина соціально важливих об’єктів, у тому числі – лікарні, дитячі садки, будинки пристарілих тощо – забезпечуються електроенергією від власних дизель-генераторів. Мешканці столиці обурюються, що про раптове відключення їх ніхто не попередив. Наразі поки що невідомо коли буде відновлено роботу енергосистеми, проте місцева влада запевняє, що до ліквідації неполадок було залучено всі наявні в її розпорядженні резерви.