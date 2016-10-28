валюта
СпецтемаНаливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть | Посетите новый финансовый форум

90% мешканців Таджикистану залишились без світла

90% мешканців Таджикистану залишились без світла
Майже дев’яносто відсотків території Таджикистану наразі знеструмлено внаслідок масштабної аварії в місцевій енергосистемі, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, оприлюднених новинним порталом «Українські новини».

Так, попередні дані свідчать, що неполадки відбулись на Нурекській гідроелектростанції, яка розташовується на сто кілометрів на схід від столиці держави Душанбе. Місцеві мешканці повідомляють, що надання електроенергії на переважній більшості території припинилось о вісімнадцятій тридцять п’ять за місцевим часом. Душанбе наразі поринув у темряву: погасло не лише світло у житлових будинках та квартирах, а і вуличні ліхтарі, вимкнулись світлофори, і навіть вогні на телевізійних вежах.

Місцева влада переконує, що частина соціально важливих об’єктів, у тому числі – лікарні, дитячі садки, будинки пристарілих тощо – забезпечуються електроенергією від власних дизель-генераторів. Мешканці столиці обурюються, що про раптове відключення їх ніхто не попередив. Наразі поки що невідомо коли буде відновлено роботу енергосистеми, проте місцева влада запевняє, що до ліквідації неполадок було залучено всі наявні в її розпорядженні резерви.

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
3592

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
3052

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

Китай протестует против визита Далай-ламы на его родину

90% мешканців Таджикистану залишились без світла

Блогер розповів у чому користь електронних декларацій

Властям Хельсинок удалось восстановить популяцию исчезающего вида животных

Свободная торговля между Канадой и Украиной может привести к взрыву инвестиций – эксперт

Портніков: «російська інтелігенція» – синонім «проституції»

Людей, обвиняющих поляков в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны, будет искать специальная программа

Павло Правий: Чому українці вірять Путіну, а не Порошенку?

Полиция нравов будет проверять все свадьбы в Чечне

З грошима, за які можна купити квартиру, Холодницький знімає кімнату

Блогер: Путіну треба подякувати, адже він розставив всі крапки над «і»

Итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную 30 лет назад

Декларація Ситника на фоні інших досить "спокійна"

У СБУ відреагували на схвильованих журналістів УП, які заявили, що за ними стежать

У Росії відмовили проводити допит Януковича

Президент продовжив мораторій на землю до 2018 року

Боровой: Путин выведет войска с Донбасса только в одном случае

Павло Правий: Славко Кириленко – патріот, якому, судячи з декларації, дуже пощастило з дружиною

Джоли и Питт приступили к разделу имущества

Лавров обещает Асаду поддержку после введения новых санкций

 Новости за день