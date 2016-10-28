Вчені були вражені, відкривши Гробницю Христа

Фахівці вперше за багато століть зняли мармурову плиту з гробниці Ісуса Христа в Храмі Гробу Господнього, розташованому в Єрусалимі. Християни вірять, що саме тут був похований, а через три дні воскрес Ісус Христос, центральна особистість в християнстві, інформує replyua.net.
Розкриття гробниці відбулося в рамках робіт з відновлення гробниці, що проводяться вченими з Афінського національного технічного університету під керівництвом Антонії Моропулу. Також реставрацією займаються фахівці американського Національного географічного товариства та інші наукові організації. Згоду на проведення робіт дали представники всіх шести напрямків християнства, представлених в Храмі Гробу Господнього.
Вчені переконані, що зібрані ними дані дозволять археологам та історикам відповісти на багато питань як щодо ранньої історії християнства, так і щодо Храму Гробу Господнього в його сучасному вигляді.
Як повідомляється, першим сюрпризом для дослідників стало те, що простір під мармуровою плитою, що покриває Гроб Господній, виявилося щільно засипаний камінням.
Храм Гробу Господнього побудований там, де Свята Єлена, мати римського імператора Костянтина I, за переказами, виявила поховання Христа. Вважається, що це сталося після того, як в 326 році вона прибула до Єрусалиму з метою паломництва і пошуку християнських реліквій. Вчені сподіваються, що розкриття гробниці допоможе їм відповісти на питання, як саме мати імператора визначила, що Ісус Христос був похований саме тут. Також експерти розраховують відновити первісний вигляд гробниці.
Як повідомляють вчені, до цього гробниця в останній раз розкривалася майже півтисячоліття тому – в 1555 році. Саме відтоді – а можливо, і ще раніше, Гроб Господній покритий плитою білого мармуру, яку експерти зняли. З цією плитою у християн пов'язана порівняно недавня легенда – коли мусульмани захотіли взяти її для прикраси мечеті, плита тріснула поперек, і, за переказами, саме це зупинило мусульман.
Гроб Господній укладений в Кувуклію, що означає «опочивальня», або едікули (від зменшувально форми латинського aedis - будинок, храм, каплиця). Вона була вперше зведена в 325-335 роках, однак на початку XI століття була повністю зруйнована. У 1042-1048 роках її вдруге відбудував візантійський імператор Костянтин Мономах, після чого Кувуклія була оновлена хрестоносцями в XII столітті, перебудована францисканцем Боніфацієм Рагузскім і знищена пожежею в 1808 році. У 1809-1810 роках едікули в її нинішньому вигляді була відновлена за проектом грецького архітектора Миколи Комина з Мітіліні, найбільшого міста на острові Лесбос.
Нещодавно в інтернеті з'явилося відео з місця подій. Втім, під даним відеозаписом можна побачити переважно негативні відгуки – одні люди вважали, що для настільки незвичайної події ролик вийшов недостатньо цікавий, інші висловили невдоволення самим фактом розкриття гробниці, а треті, навпаки, вважали, що до даної теми залучено надто багато суспільної уваги. Так чи інакше, в майбутньому на підставі вже поданих і ще не оприлюднених відеозаписів планується представити повноцінний документальний фільм про роботу експертів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter