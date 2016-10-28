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В Антарктике появится самый крупный в мире заповедник

В Антарктике появится самый крупный в мире заповедник
Мюррей Маккали, глава МИД Новой Зеландии, заявил о том, что в Антарктике будет создан самый большой в мире заповедник, и его площадь будет достигать 1,55 миллионов квадратных километров, информирует replyua.net. Решение о создании крупнейшего заповедника было принято на ежегодной встрече комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики.

На переговорах в Хобарте решение о создании заповедника одобрили представители Евросоюза, а также делегаты из 24 государств. Отмечается, что решение было одобрено не сразу. По словам главы новозеландского Министерства иностранных дел, пришлось менять некоторые пункты предложения, чтобы получить единогласное одобрение всех делегатов. Стало известно, что заповедная зона появится в море Росса, и ее площадь будет достигать 1,55 миллионов квадратных километров.

Кроме того, на 35 лет в новом заповеднике запретят рыбную ловлю. Впрочем, до окончательного принятия этого решения остается еще много времени. В делегации отметили, что решение о создании заповедной зоны в Антарктике вступит в силу только 1 декабря следующего года.

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