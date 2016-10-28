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Пономарь: подоспели новые санкции

Пономарь: подоспели новые санкции
Рабочая неделя завершается, и на календаре уже пятница, и сегодня две очень важные новости. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, появился новый пакет антисирийских санкций. Евросоюз добавил в черный список десять граждан Сирии – бизнесменов, военных и государственных чиновников. Также, отмечает Пономарь, на сегодняшний день в санкционном списке уже 69 юридических и 217 физических лиц Сирии – их активы в Евросоюзе давно заморожены, помимо этого, им запрещается въезжать на территорию Евросоюза. Кроме того, напоминает эксперт, ЕС запретил Сирии продавать и покупать нефть, также невозможны инвестиции в это государство, запрещен ввоз нового оборудования.

Уже на следующей неделе нужно ждать новый пакет санкций. Помимо этого, уже заморожены активы Центрального банка Сирии, которые размещены в Евросоюзе. Еще одна новость, пишет Пономарь, связана с Украиной. Нацбанк снова радует, и не только ставками, - с сегодняшнего дня ставка снижена с 15 до 14 процентов.

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