Пономарь: подоспели новые санкции

Рабочая неделя завершается, и на календаре уже пятница, и сегодня две очень важные новости. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, появился новый пакет антисирийских санкций. Евросоюз добавил в черный список десять граждан Сирии – бизнесменов, военных и государственных чиновников. Также, отмечает Пономарь, на сегодняшний день в санкционном списке уже 69 юридических и 217 физических лиц Сирии – их активы в Евросоюзе давно заморожены, помимо этого, им запрещается въезжать на территорию Евросоюза. Кроме того, напоминает эксперт, ЕС запретил Сирии продавать и покупать нефть, также невозможны инвестиции в это государство, запрещен ввоз нового оборудования.
Уже на следующей неделе нужно ждать новый пакет санкций. Помимо этого, уже заморожены активы Центрального банка Сирии, которые размещены в Евросоюзе. Еще одна новость, пишет Пономарь, связана с Украиной. Нацбанк снова радует, и не только ставками, - с сегодняшнего дня ставка снижена с 15 до 14 процентов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter