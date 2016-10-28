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Президент Египта обещал помиловать лиц, задержанных в связи с участием в демонстрациях

Президент Египта обещал помиловать лиц, задержанных в связи с участием в демонстрациях
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси пообещал сегодня, что изменит закон, который, по мнению правозащитников, серьезно ограничивает права граждан страны на проведение протестов, а также намекнул на возможные помилования для лиц, содержащихся в тюрьмах без осуждения.

Президент Египта продолжает проводить реформы, направленные на демократизацию страны. Выступая на молодежной конференции в Шарм-эль-Шейхе, бывший генерал заявил, что специальный комитет пересмотрит все дела молодых людей, находящихся в предварительном заключении, и представит свои выводы в течение двух недель, что, возможно, позволит освободить их. Как известно, глава египетского государства не имеет права вмешиваться в работу судебной системы, однако имеет полномочия осуществлять помилование.

Также аль-Сиси добавил, что его правительство в ближайшее время рассмотрит возможность внесения изменений в закон о праве на организацию и участие в протестах, митингах и демонстрациях. Он пообещал, что новая редакция закона будет внесена в парламент уже во время текущей сессии.

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