Пономарь: итоги важного митинга

На календаре уже четверг, и накануне произошло несколько важных событий, пишет Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке, сообщает replyua.net.
По его словам, вчера были обнародованы результаты еще одного общенационального опроса в США, согласно которому Клинтон заручилась поддержкой 49 процентов американцев, а Трамп – 43 процентами. Также в среду состоялся важный митинг министров обороны стран НАТО. В Брюсселе министры договорились о размещении четырех батальонов в Эстонии, Польше, Латвии и Литве после новогодних праздников. Кроме того, совсем скоро состоится комиссия Россия-НАТО. В начале следующего года в акватории Черного моря, отмечает Пономарь, также будет расширено присутствие таких стран, как Турция, Польша, Нидерланды, Германия, США и Канада.
Еще одна новость в корзину «Газпром, гудбай» - 1 ноября из Катара в Португалию придет очередной груз - страна получит 210 тысяч кубометров сжиженного газа. Новость-бонус, пишет эксперт, - Канада подарила Украине восемь карет «скорой помощи», еще два автомобиля должны поступить на следующей неделе.
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