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Коррупция обошлась бюджету африканской страны в 1 миллиард долларов за десятилетие

Коррупция обошлась бюджету африканской страны в 1 миллиард долларов за десятилетие
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Буркина-Фасо сегодня заявили, что за десять лет бесхозяйственной политики в горнодобывающей отрасли и коррупции, ставших массовыми явлениями при президентстве Блэзе Компаоре, страна потеряла более 1 миллиарда долларов.

Подсчет экономического ущерба, нанесенный стране этими негативными явлениями, был проведен парламентской комиссией. Она объявила о своих выводах вчера поздно вечером – спустя три месяца глубоких расследований и поиска виновных. Комиссия призвала к привлечению к уголовной ответственности всех лиц, связанных с коррупцией во время президентства ныне уже не пребывающего у власти Блэзе Компаоре, в том числе – трех членов правительства. Никто из бывших должностных лиц, упомянутых в докладе, проживающих ныне в изгнании в соседнем Кот-д'Ивуар, не дали никаких комментариев в связи с этим расследованием и обвинениями.

Бывший президент Блэз Компаоре управлял западноафриканской стране в течение почти 30 лет, прежде чем был отстранено от власти в 2014 году, в результате массовых протестов населения страны. Новые политические силы, пришедшие к власти после его изгнания, пообещали вести «жесткую борьбу с коррупцией», однако они признают, что искоренить это явление крайне трудно.

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