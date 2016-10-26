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Знаменитую на весь мир "Афганскую девочку", ставшую символом войны, арестовали сегодня в Пакистане

Знаменитую на весь мир "Афганскую девочку", ставшую символом войны, арестовали сегодня в Пакистане
Информационное агентство Reuters сообщает, что власти Пакистана заявили сегодня об аресте зеленоглазой афганской женщины, фото которой якобы 30 лет назад угодило на обложку журнала National Geographic, сделав ее всемирно известной. Сейчас Шарбат Гуле 40 лет и власти Пакистана обвинили ее в подделке документов, которую она якобы совершила, чтобы получить возможность остаться в стране – об этом передает replyua.net.

Женщина выросла в пакистанском лагере для беженцев и в десятилетнем возрасте была сфотографирована журналистами журнала National Geographic. Ее лицо не только получило всемирную известность, но и стало символом войны, произошедшей в ее стране 30 лет назад. С тех пор весь мир ее знает как «афганскую девочку». Пытаясь остаться в Пакистане и избежать излишней известности, она, вероятно, подделала документы, за что теперь ей грозит тюремный срок.

В данный момент Гуле находится в тюрьме в северо-западном пакистанском городе Пешавар. Ее брат заявил, что Федеральное агентство расследований сегодня провело обыск в ее доме, в ходе которого были изъяты 2 800 долларов США. Если ее вину докажут, ей грозит наказание в виде лишения свободы на 14 лет.

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