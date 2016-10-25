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США: мы не сможем заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия

США: мы не сможем заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, глава национальной разведки США Джеймс Клэппер сегодня заявил, что «идея денуклеаризации США является безнадежной».

Американский чиновник сообщил: «Политика США, направленная на убеждение Северной Кореи отказаться от ядерного оружия, является, вероятно, безнадежным делом. Самое большее, на что мы можем рассчитывать – это сдерживание ядерного потенциала этой страны». Выступая на совете в Нью-Йорке, Клэппер заявил, что Северная Корея никогда не откажется от своего ядерного потенциала, поэтому что это «ее билет на выживание».

Клэппер объяснил, что ему удалось хорошо понять суть Северной Кореи во время его визита в Пхеньян в 2014 году. Он направился туда, чтобы добиться освобождения двух американцев, осужденных за политические преступления в КНДР. Глава национальной разведки США объяснил, что Северная Корея смотрит на весь мир как на врагов, а себя чувствует в осаде. «Они ведут себя словно параноики, поэтому отказ от ядерного потенциала для них равносильно смерти. Они думают, что если его не станет, мы с ними расправимся», - сообщил Клэппер.

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