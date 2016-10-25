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Из-за падения урожая и из-за изменения климата подорожают сахар и кофе

Из-за падения урожая и из-за изменения климата подорожают сахар и кофе
Производители сельскохозяйственной продукции встревожены прогнозами ученых о глобальном изменении климата и боятся, что урожайность некоторых культур может снизиться, поэтому в ближайшее время некоторая сельскохозяйственная продукция может сильно подорожать, в частности, цены повысятся на кофе и сахар.

Как информирует replyua.net со ссылкой на издание MarketWatch, уже с начала текущего года мировые цены на сахар подскочили в полтора раза, на кофе – на 25 процентов. Глобальное потепление аграрии называют самым негативным фактором для будущего урожая, отмечают эксперты, и во многих регионах, где выращивают сахарный тростник и кофе, уже наблюдаются резкие температурные изменения.

К примеру, в Нью-Джерси на днях была зафиксирована температура на уровне +27 градусов, и этот район считается не самым теплым, поэтому в южной местности урожай некоторых культур может погибнуть. Кофе – это тот продукт, который наиболее чувствителен к резкому изменению климата, и его выращивают только в нескольких уголках земного шара. Малейшее изменения климата будет означать гибель этой культуры.

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