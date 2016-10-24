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Папа Римский Франциск попытался повлиять на Венесуэльского диктатора

Папа Римский Франциск попытался повлиять на Венесуэльского диктатора
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил сегодня Ватикан с неофициальным визитом. Папа Римский призвал правителя как можно быстрей вывести страну из политического и экономического кризисов и облегчить страдания граждан.

Франциск заявил, что «Мадуро должен проявить мужество и найти путь для искреннего и конструктивного диалога, чтобы облегчить страдания народа Венесуэлы, прежде всего – беднейших слоев населения, а также содействовать интеграции общества, которая позволит людям смотреть в будущее нации с надеждой». Встреча с Папой Римским прошла на следующий день после массовых протестов, организованных оппозиционными силами страны под руководством Национального собрания Венесуэлы. Лидеры оппозиционных партий требуют предать Мадуро суду за нарушение демократии и провести в стране референдум об отстранении его от власти.

Венесуэла имеет очень большие запасы нефти, однако в течение последних двух лет она погрузилась в глубочайший экономический кризис, в результате которого в стране началась тотальная бедность – средняя заработная плата составляет лишь 20 долларов США.

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