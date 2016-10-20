валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу | Посетите новый финансовый форум

Страшна трагедія сталась в М’янмі

Страшна трагедія сталась в М’янмі
Жахлива трагедія сталась сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, у азіатській державі М’янма, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».

Так, на річці Чіндуін затонув переповнений пором Aung Soe Moe Kyaw. У результаті цією катастрофи сімдесят дві особи загинули. Як повідомляє місцева влада, на борту судна знаходились близько трьохсот осіб – переважно державні службовці, викладачі університетів та студенти. Після катастрофи врятувались сто п’ятдесят чотири людини, ще сорок вісім осіб перебувають у списках тих, хто пропав безвісти. Решта пасажирів порому, на жаль, загинули. Їх тіла вже було виловлено з води. Переважну більшість жертв катастрофи становлять жінки – п’ятдесят троє загиблих із сімдесяти двох – жіночої статі.

За фактом трагічного інциденту вже порушено кримінальне провадження. Як повідомили місцеві правоохоронці, у справі вже затримано чотирьох осіб. Крім того, було отримано ордер на арешт власника та капітана порому, що затонув. Поліція наразі намагається з’ясувати наскільки сильно було перевантажене судно. Нагадаємо, пороми у М’янмі, з огляду на їх дешевизну, слугують одним із основних видів громадського транспорту.

Горячая тема: Пономарь: процесс мягкой капитуляции России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 окт 2016
9558

Меркель заявила, що контроль над власним кордоном Україна отримає "в кінці"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має отримати контроль над власним державним кордоном «наприкінці всього процесу», маючи на увазі мінський процес. Про це вона сказала, виступаючи


Свежие новости

Один із кримських маріонеток нахамив українському нардепу

США «роздувають» новий привід гнобити Росію – блогер

Росія пішла на поступки і продовжила гуманітарну паузу в сирійському Алеппо

Росія горить із затримками – блогер

Економісти кажуть, що росіяни не бідніли так швидко з 1999 року

Страшна трагедія сталась в М’янмі

Даля Грібаускайте знову жорстко «пройшлась» по Росії

В Європі висловились щодо санкцій проти РФ

Одіозний президент Філіппін вирішив «розлучитись» зі США і подружитись з РФ і Китаєм

Портніков: Чи пустить Путін озброєних поліцейських ОБСЄ в Донецьк?

Блогер розповів про нових друзів російського ВПК (відео)

Блогер рассказал, кто против возврата денег беглого Януковича

Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія

Соломон Манн: Исход сирийской войны может решиться в ближайшую неделю

Можливо, «удар в спину 2.0» не за горами – блогер

Після Берліна європейці зрозуміли, що виборів на Донбасі за російським сценарієм не бачити – політолог

РФ незадоволена заявами Польщі. "Досить лити помиї на чесну Москву"

Янукович скоріше за все буде свідчити в листопаді - адвокат

Визначено, хто став володарем «Золотої бутси»

Кабмін поверне витрати сім'ям, які ще не встигли отримати субсидії

 Новости за день