Страшна трагедія сталась в М’янмі

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Жахлива трагедія сталась сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, у азіатській державі М’янма, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».Так, на річці Чіндуін затонув переповнений пором Aung Soe Moe Kyaw. У результаті цією катастрофи сімдесят дві особи загинули. Як повідомляє місцева влада, на борту судна знаходились близько трьохсот осіб – переважно державні службовці, викладачі університетів та студенти. Після катастрофи врятувались сто п’ятдесят чотири людини, ще сорок вісім осіб перебувають у списках тих, хто пропав безвісти. Решта пасажирів порому, на жаль, загинули. Їх тіла вже було виловлено з води. Переважну більшість жертв катастрофи становлять жінки – п’ятдесят троє загиблих із сімдесяти двох – жіночої статі.За фактом трагічного інциденту вже порушено кримінальне провадження. Як повідомили місцеві правоохоронці, у справі вже затримано чотирьох осіб. Крім того, було отримано ордер на арешт власника та капітана порому, що затонув. Поліція наразі намагається з’ясувати наскільки сильно було перевантажене судно. Нагадаємо, пороми у М’янмі, з огляду на їх дешевизну, слугують одним із основних видів громадського транспорту.