валюта
СпецтемаВ Україні розпочався збір підписів під петицією за позбавлення Надії Савченко депутатського мандата

Пономарь: процесс мягкой капитуляции России

Пономарь: процесс мягкой капитуляции России
На календаре – четверг, и сегодня произошло множество важных событий, однако главное из них – нормандские переговоры в Берлине. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, все было прогнозируемо и предсказуемо, и никаких неожиданностей мы не получили – сейчас только согласовываются детали процесса вывода России с Донбасса, и уже совсем скоро начнется процесс капитуляции РФ по дорожной карте Суркова-Нуланд. США также негласно присутствовали в Берлине. И еще одна важная новость сегодня, пишет Пономарь, - завершился последний тур дебатов Клинтон и Трампа, и уже третий раз подряд победу одерживает демократка.

Новости, которые пойдут в корзину для Гааги и против РФ: в Польше появились новые факты о смоленской катастрофе, а также польские власти представили свой проект газопровода, которые протянется из Норвегии через Данию, и газ пойдет во многие европейские государства, включая Прибалтику и Украину. Также, пишет эксперт, признаем, что Украина – это космическая держава. Южмаш будет выпускать не меньше шести ракет-носителей в год.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
28042

Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным

19 окт 2016
19363

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


Свежие новости

Киевлян приглашают на необычное спортивное мероприятие

В Японии произошло мощное землетрясение

Эксперт: оказывается, в Украине много дармоедов

В Винницкой области немцы построят биогазовый завод

Кутовой: в Украине появится ветеринарная полиция

Итоги переговоров в Берлине: говорили об Украине и не только

Участливая Меркель: канцлер никого не оставила голодным на переговорах

Пономарь: процесс мягкой капитуляции России

Трамп пообещал запретить аборты в США

Кортеж російських сенаторів потрапив в аварію в Швейцарії

Путіну влаштували «теплий прийом» в Берліні

В окупованому Криму почали «імпортозаміщати» слова

Кримська «прокурорша» розповіла про професійну деформацію

Росія не партнер, а один із факторів конфлікту – дипломат

Тарас Чорновіл: У Трампа лишився єдиний козир, який може «вистрілити»

Чубайс: Росія хоче вийти і з Мінських, і з Нормандських переговорів

Феєричне фото від Павла Правого: концентрований російський тренд «вставания с колен»

Якщо уважно слухати Муженка, можна зробити шокуючі висновки – блогер

Нардеп Игорь Луценко не понаслышке знает, что такое коррупция – эксперт

Журналіст розповіла на що схожі похорони Мотороли

 Новости за день