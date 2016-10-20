Пономарь: процесс мягкой капитуляции России

На календаре – четверг, и сегодня произошло множество важных событий, однако главное из них – нормандские переговоры в Берлине. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, все было прогнозируемо и предсказуемо, и никаких неожиданностей мы не получили – сейчас только согласовываются детали процесса вывода России с Донбасса, и уже совсем скоро начнется процесс капитуляции РФ по дорожной карте Суркова-Нуланд. США также негласно присутствовали в Берлине. И еще одна важная новость сегодня, пишет Пономарь, - завершился последний тур дебатов Клинтон и Трампа, и уже третий раз подряд победу одерживает демократка.
Новости, которые пойдут в корзину для Гааги и против РФ: в Польше появились новые факты о смоленской катастрофе, а также польские власти представили свой проект газопровода, которые протянется из Норвегии через Данию, и газ пойдет во многие европейские государства, включая Прибалтику и Украину. Также, пишет эксперт, признаем, что Украина – это космическая держава. Южмаш будет выпускать не меньше шести ракет-носителей в год.
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