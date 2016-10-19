Чому страйкують жінки в Аргентині?

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Тисячі жінок в Аргентині вийдуть на загальнонаціональний протест сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали новинного агентства ВВС.Причиною для загальнонаціональної протестної ходи став випадок надзвичайного насильства щодо дівчинки-підлітка. Так, на початку цього місяця двоє чоловіків доправили шістнадцятирічну Люсію Перес до лікарні в містечку Мар-дель-Плата. За їх словами, вона мала передозування наркотиками, тим не менш, лікарі при обстеженні знайшли ознаки надзвичайного сексуального насильства щодо дівчини. Тілесні ушкодження, завдані підлітку ґвалтівниками, призвели до її смерті невдовзі після того, як її було доставлено до лікарні.Цей випадок є лише однією з ілюстрацій надзвичайного низького рівня дотримання прав жінок в Аргентині. Відповідно до статистики, кожні тридцять шість годин в цій державі від домашнього насильства гине одна жінка. Незважаючи на те, що у 2012 році парламент Аргентини ужорсточив покарання для чоловіків, які посягають на здоров’я жінок, реального покращення ситуації не сталося. Для того, аби вказати на проблеми з дотриманням їх прав, жінки, одягнені в чорне, зберуться сьогодні в Буенос-Айресі для демонстрації.