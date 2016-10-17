Пожар в частной больнице в Восточной Индии убил 14 человек

Информационное агентство Reuters сообщает, что во время пожара, возникшего сегодня в одной из частных больниц в Восточной Индии, погибли 14 человек. Чиновники штата Одиша сообщают, что причины возникновения пожара пока не установлены – об этом сообщает replyua.net.
Представители министерства здравоохранения Индии заявили, что пожар вспыхнул внутри диализного отделения блока интенсивной терапии в больнице столицы штата Бхубанешвар. Спасатели провели экстренную эвакуацию всех больных. Машины скорой помощи перевезли более 120 пациентов в другие медицинские учреждения для продолжения лечения, в то время как пожарным удалось взять контроль над пламенем и погасить пожар. Чиновники сообщили, что состояние многих больных ухудшилось, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Глава ведомства, занимающегося вопросами здравоохранения в штате Одиша, Арти Ахаджа заявил, что «они делают все возможное для того, чтобы спасти жизни всех пострадавших». По его словам вследствие пожара погибли только 14 человек, хотя местные телеканалы передали о двадцати погибших.
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