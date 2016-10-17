Впервые заместителем главы НАТО стала женщина

Роль женщин в политике, в том числе мировой, продолжает расти – сегодня впервые в истории Североатлантического альянса заместителем главы организации стала женщина - Роуз Геттемюллер – об этом сообщает replyua.net.
Шестидесятитрехлетняя американка сегодня официально приступила к выполнению своих обязанностей на должности заместителя Генсека НАТО. Такую высокую должность женщина заняла впервые, если принять в расчет руководящие должности всех мировых организаций и союзов. Прежде чем получить это назначение, Геттемюллер работала заместителем государственного секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Следует отметить, что Геттемюллер некоторые время жила и работала в Москве, поэтому она в совершенстве владеет русским языком.
До нее этот пост занимал Александр Вершбоу – он работал на должности замгенсека НАТО с 2012 по 2016 год, а до этого он возглавлял дипломатическую миссию США в России. На пресс-конференции, посвященной новому назначению, заявили, что с инициативой назначения Геттемюллер выступил лично президент США Барак Обама.
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