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В Гаване запретили открывать новые рестораны

В Гаване запретили открывать новые рестораны
Информационное агентство Reuters сообщает, правительство города Гаваны временно приостановило выдачу лицензий на открытие новых частных ресторанов, предупредив, что отныне все подобные заведения должны соблюдать жесткие правила, разработанные несколькими владельцами ресторанов, пользующимися особой популярностью у гостей кубинской столицы – об этом передает replyua.net.

Многие критики заявили, что эти меры направлены на сдерживание развития частного бизнеса в стране – что бы ни говорили кубинские власти, они продолжают ведение командной экономики. Фактически, ограничение количества ресторанов должно снизить приток туристов из США и Европы, и власти Кубы этого не скрывают. Правительство Кубы все еще продолжает жестко контролировать экономику – в прошлом году страна отказалась от целого ряда сельскохозяйственных реформ, в начале 2016 был введен жесткий контроль за ценами в транспортной сфере.

Поскольку президент Кубы Рауль Кастро ослабил ограничения для малого бизнеса шесть лет назад, частные рестораны процветали, особенно в столице, где доходы выше. Увеличение потока туристов создавало перспективы для быстрого роста частного сектора экономики, однако создавало конкуренцию аналогичным государственным заведениям, цены в которых строго фиксированы, в связи с чем они могли понести огромные убытки.

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