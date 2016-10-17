Правительственные войска Ливии близки к победе над ИГИЛ

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, бомбардировки США, проведенные в Ливии в течение последних трех дней, заставили боевиков ИГИЛ отступить. За это время ВВС США совершили более 30 авиаударов в ливийском городе Сирте, что позволило правительственным войскам захватить город.
Информационное агентство сообщает, что ливийские силы близки к окончанию шестимесячной военной кампании, позволившей освободить от боевиков ИГИЛ существенную часть территории государства, захваченную ими после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Правительственным войскам удалось завоевать не только Сирте, но и соседний с ним город Мистрат, продвигаюсь вперед улица за улицей, сталкиваясь со снайперами и террористами-смертниками. По словам военного командования Ливии, авиаудары США сыграли большую роль в этом наступлении и гарантируют будущие военные победы. Кроме сил ВВС, США предоставили ливийским военным саперов, поскольку отступая, боевики ИГИЛ заложили множество мин. В настоящий момент объединенные войска готовятся перейти в наступление на район Ghiza Bahriya.
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