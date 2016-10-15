Дэн Браун пообещал написать книгу об Украине

Дэн Браун не исключает, что в ближайшее время сядет за написание нового романа, и его действие будет происходить в Украине. Как информирует replyua.net, такое заявление от известного американского писателя, являющегося автором нескольких бестселлеров о приключениях доктора Лэнгдона, прозвучало в интервью Кате Осадчей. Браун подчеркнул, что на этот раз его герой может отправиться в Украину.
«История Восточной Европы – это множество загадок, и, возможно, что события моего следующего произведения будут разворачиваться в Украине», добавил писатель. Нужно отметить, что Катя Осадчая брала интервью у Брауна во Флоренции, где прошла премьера нового остросюжетного фильма «Инферно» с Томом Хэнксом в главной роли. Картина была снята по мотивам произведений Дэна Брауна. Том Хэнкс также посетил Флоренцию и принял участие в закрытой премьере фильма.
Помимо Хэнкса и Брауна, на премьерном показе также присутствовали Рон Ховард, режиссер картины, Ирфан Кхан, Омар Си и Фелисити Джонс, которые, как и Том Хэнкс, исполнили главные роли в «Инферно». Мировая премьера этого фильма состоялась во Флоренции 8 октября.
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