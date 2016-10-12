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Бурунди заявила о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда

Бурунди заявила о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня парламент Бурунди подавляющим большинством голосов принял решение об одностороннем отказе от выполнения условий Римского статута, тем самым прекратив распространение юрисдикции Международного уголовного суда на свою страну.

Голосование прошло на фоне углубляющегося международного политического конфликта между властями Бурудни и западным мировым сообществом по поводу роста насилия в стране. Против отказа от юрисдикции Гаагского трибунала проголосовали лишь два депутата, 94 проголосовали «за», 14 воздержались. Спикер парламента Бурунди Gabriel Ntisezerana заявил, что этот суд на африканском континенте является лишь «политическим инструментом, который использовал свои полномочия для отстранения от власти лиц, нежелательных для Западного мира».

Ранее Международный уголовный суд проводил расследование преступлений в Бурунди, в том числе – убийств, незаконных лишений свободы, пыткой, изнасилований и других форм сексуального насилия, а также похищений. В прошлом месяце трибунал обнародовал отчет, содержащий обвинения в совершении этих преступлений конкретных должностных лиц, обвиняемых в организации пыток и убийств политических противников. После этого власти Бурунди запретили проведение расследований на своей территории и отклонили решение ООН о создании следственной комиссии, которая должна была расследовать ряд насильственных преступлений, совершенных во время предвыборной кампании прошлого года, в результате которого президентом страны стал Пьер Нкурунзиза – уже третий срок подряд.

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