В Японии началось мощнейшее извержение вулкана (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «BBC», в Японии сегодня началось мощнейшее извержение самого большого действующего вулкана Асо, «спавшего» более тридцати шести лет. Вулканический пепел покрыл автомобили, улицы и дома в населенных пунктах, находящихся от него в радиусе десятков километров.
Японское метеорологическое агентство сообщило сегодня утром, что в самый крупный вулкан Японии Асо «проснулся». Его высота составляет 1 592 метра. Он находится в префектуре Кумамото на юго-западе острова Кюсю. Кадры видео, размещенного ниже, демонстрируют, как вулканический пепел покрыл улицы, крыши домов и транспортные средства. Асо находится довольно далеко от каких-либо населенных пунктов, сообщений о пострадавших пока не поступало.
Метеорологическое агентство Японии сегодня заявило о само высоком уровне тревоги. Также ведомство предостерегло жителей страны от приближения к вулкану, а также падающих камней и пепла. Поток лавы, вырвавшийся из центра вулкана был выше 10 000 метров. Представители института вулканологи сегодня заявили, что вулкан находится в активной фазе, и существует вероятность, что в скором времени произойдет еще одно, более масштабное извержение.
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